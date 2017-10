Ongelijk voor Francken: rechter bevestigt verbod op uitwijzing Soedanezen

De rechtbank van eerste aanleg van Leuven en Luik bogen zich over de beroepen die ingediend werden tegen de vasthouding en of verwijdering van Soedanezen die momenteel in onze gesloten centra hun repatriëring afwachten. Zij bevestigden dat het verbod op uitwijzing stand moest houden. “Tegenstrijdige rechtspraak”, zo reageert het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Na een dringende vordering tot schorsing van de Liga voor de Mensenrechten, werd de uitwijzing van Soedanezen die in het gesloten centrum van Vottem verblijven, verboden, net als hun identificatie door een door de Soedanese autoriteiten gezonden team. De Belgische staat had tegen die beslissing beroep aangetekend, maar vangt dus bot.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liet al weten verder in beroep te gaan. “We zetten ondertussen ons beleid voort en zetten verder in op terugkeer vanuit de andere gesloten centra”, zo laat zijn kabinet weten. “De betrokken personen blijven opgesloten. Momenteel gaat het nog om 72 Soedanezen verspreid over de verschillende gesloten centra in het land. Zestig Soedanezen (zowel terugkeer in het kader van Dublin, vrijwillige terugkeer als gedwongen terugkeer) werden sinds begin augustus teruggestuurd en een 20 tal Soedanezen diende een asielaanvraag in. Gisteren nog, vertrok een Soedanees naar zijn herkomstland. De vlucht is goed verlopen.”