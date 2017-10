Tusk wil Europese Unie hervormen in dertien bedrijven

Brussel - In de aanloop naar de top van staatshoofden en regeringsleiders heeft Europees president Donald Tusk een wegenkaart voor de hervorming van de Europese Unie uit de doeken gedaan. De Pool plant tot juni 2019 dertien bijeenkomsten van de chefs om de hete hangijzers in de Europese politiek aan te pakken en het Europese project een toekomst te bieden na de brexit.

Tusk publiceerde woensdagavond een zogenaamde Leaders Agenda voor de komende twee jaar. De wegenkaart, die naast de acht reguliere toppen tot juni 2019 ook vijf informele toppen over specifieke thema’s omvat, is de vrucht van een reflectieoefening over de toekomst van Europa die is gelanceerd na het brexit-referendum van juni vorig jaar. Dat debat startte voorzichtig, maar won gestaag aan ambitie sinds de verkiezing van de Franse president Emmanuel Macron.

“Ik ben zeer tevreden met jullie wil om ons werk te versnellen en het gevoel van onmacht te overwinnen”, schrijft Tusk in zijn begeleidende uitnodigingsbrief voor de top van donderdag. In zijn brief bevestigt de president het voornemen dat de regeringsleiders eind vorige maand maakten op een informeel diner in Tallinn: ze willen de Europese zaken vaker zelf in handen nemen en de “gordiaanse knopen” van de Europese politiek te ontwarren.

Zo vindt volgende maand in Göteborg een top over het sociale Europa plaats. In december wordt de toekomst van de eurozone een eerste keer aangesneden en wagen de leiders zich ook aan een oriënterend debat over de hervorming van het asielbeleid. Het zijn thema’s die bijzonder politiek geladen zijn en de claims van Europese eenheid in de nasleep van brexit snel onderuit kunnen halen.

“Het dilemma is hoe we eenheid kunnen verzoenen met dynamiek, en hoe we de nieuwe energie kunnen aanwenden op een manier die ons niet verdeelt, maar versterkt”, observeert Tusk. Zijn uitgangspunt is dat alle beslissingen met 28, of “in functie van het onderwerp” met 27 lidstaten, plaatsvinden. “Maar deze aanpak verhindert lidstaten niet om sneller vooruit te gaan op bepaalde gebieden, terwijl de deur open blijft voor degenen die later willen aansluiten”, zo bevestigde hij opnieuw de optie van een Europa met verschillende snelheden.

