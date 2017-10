Liam Gallagher komt naar Ancienne Belgique

Brussel - Liam Gallagher trekt volgend jaar op tournee in Europa. De voormalige Oasis-zanger treedt op 7 maart op in de Ancienne Belgique in Brussel. Dat meldt concertorganisator Live Nation in een persbericht.

Na meerdere zomerse festivaloptredens, waaronder Glastonbury, Reading en in België Les Ardentes, trekt de jongste Gallagher dit najaar opnieuw op tournee. Zijn Britse tour was in geen tijd uitverkocht en na een concertreeks in Australië en Indonesië toert de Britse zanger vanaf eind februari dus ook door het Europese vasteland.

Op 7 maart volgend jaar houdt Liam Gallagher halt in de Brusselse Ancienne Belgique. De ticketverkoop start op vrijdag 20 oktober om 10 uur. Alle informatie op proximusgoformusic.be.

Zijn eerste solotournee staat in het teken van zijn eerste solo-album “As You Were”, waarop hits als “Wall of Glass” en “For What It’s Worth” staan.

Liam Gallagher en zijn broer Noel maakten met Oasis vooral furore in de jaren 90. Hun grootste hit was ontegensprekelijk “Wonderwall”. Door een ruzie tussen de twee broers viel Oasis uit elkaar.

