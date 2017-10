Voor de overgang komt de perimenopauze, maar hoe merk je dat je in die fase zit?

De menopauze kent iedereen, maar bij veel dames doet de term perimenopauze geen belletje rinkelen. Toch kan het fenomeen net voor de echte menopauze al gelijkaardige klachten geven. De Belgische Vereniging voor Menopauze brengt het fenomeen onder de aandacht naar aanleiding van Wereld Menopauzedag op woensdag 18 oktober

Bij sommige vrouwen gaat de perimenopauze onopgemerkt voorbij maar voor wie pech heeft, hangt deze fase vaak samen met de dezelfde kwaaltjes als die van de periode die erop volgt: de overgang. Ondanks de signalen, die tussen de één en vier jaar duren, stappen weinig vrouwen naar hun huisdokter of gynaecoloog om zich te laten onderzoeken. De effecten van de perimenopauze kunnen immers afzwakken mits een aangepaste levensstijl die bestaat uit regelmatig bewegen, niet roken en alcohol matigen.

Hevige menstruatie

“Te veel vrouwen weten niet dat ze in de perimenopauze zijn”, zegt professor Serge Rozenberg, secretaris van de Belgische Vereniging voor Menopauze (BVM) in een persbericht. “De realiteit is dat sommige symptomen van de perimenopauze lijken op die van de menopauze: ongeveer 38 procent van de betrokken vrouwen lijdt aan depressie, terwijl bijna 40 procent slaapproblemen heeft. Anderen vermelden ook opvliegers en nachtelijk zweten. In dit geval hebben de vrouwen echter nog steeds een menstruatiecyclus, zelfs al is hij vaak verminderd. Ze kunnen dus nog steeds zwanger worden in dit stadium. Bij ongeveer 25 procent van de vrouwen wordt dit fenomeen zelfs gekenmerkt door hevigere bloedingen. Dat kan de verwarring vergroten, omdat de meerderheid van hen dit niet associeert met de naderende menopauze.”

Tips van experts

Om de perimenopauze uit de schaduw te halen, organiseert de BWM met de steun van farmaceutisch bedrijf Mylan menopauze-cafés op woensdag 18 oktober en zaterdag 21 oktober, niet toevallig Wereld Menopauzedag. Dames kunnen naar Beernem, Brasschaat, Brussel, Charleroi en Luik om er gratis met experts te praten en tips te krijgen over onder meer opvliegers, nachtelijk zweten, cardiovasculaire risico’s en libidoverlies.

Voor meer informatie en gratis inschrijving:www.menopauzecafe.be