Lierse boekt na spannende kraker tegen Cercle Brugge deugddoende thuisoverwinning

De piepjonge nieuwbakken Lierse-coach Will Still heeft zaterdagavond zijn team naar de overwinning gecoacht. Tegen Cercle Brugge, waar Frank Vercauteren de ontslagen José Riga opvolgde, werd het 3-2. De Pallieters kwamen in de eerste helft al snel op een 2-0 voorsprong, na de rust staken de bezoekers meer hun neus aan het venster maar toch kon de thuisploeg de drie punten alsnog thuishouden. Lierse doet alvast een aardige in Eerste Klasse B, waar het door de recente verliespartijen onderin verzeild was geraakt.

Lierse stond aan de rust verdiend voor met 2-0. De Pallieters namen de partij meteen in handen tegen een bleek Cercle Brugge, dat nog voor het kwartier op achterstand werd gezet. Joachim knalde een vrijschop van Yagan in doel. Amper zes minuten later zaten de Lierenaars helemaal op rozen. Alweer op een stilstaande fase verdubbelde Lierse zijn voorsprong. De hoekschop van Camargo werd in duikvlucht door Frans tegen de touwen gewerkt. Camargo knalde nog van op 50 meter tegen de lat. Naar het einde van de eerste periode toe kwam Cercle Brugge iets meer opzetten, maar Rakovsky had zijn zaakjes onder controle.

Cercle begon uitstekend aan de tweede helft met een snelle aansluitingstreffer van Taravel, die een vrijschop van Mercier in doel verlengde. Maar toen de storm was gaan liggen, profiteerde Bourdin om uit een geharrewar de 3-1 te puren. Maar opnieuw liet Lierse die goede uitgangspositie uit de handen glippen, nadat de pas ingevallen Da Cruz de 3-2 kon netten. Dat bracht nog een spannend slot, al bleven de grote kansen wel uit.

Zo pakt Lierse zijn tweede zege van het seizoen en blijft de rode lantaarn na deze speeldag sowieso voor Tubeke.

