Met nog drie speeldagen te gaan in de eerste periode gaat het in 1B stilaan echt om de knikkers. Beerschot Wilrijk - OH Leuven belooft dan ook een erg beladen duel te worden. Na elf speeldagen delen zij de koppositie met 22 punten. De winnaar van deze kraker doet meteen een serieuze gooi naar periodetitel. Volg de wedstrijd hier op de voet vanaf 16.00 uur.

Tussenstand. BEERSCHOT WILRIJK 2 - 2 OH LEUVEN