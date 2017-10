Grote Circuswandeling door Herentals

Herentals - De Herentalse circusschool Locorotondo organiseert de Grote Circuswandeling. Terwijl u wandelt langs enkele mooie plekjes in Herentals luistert u naar vertellingen, kijkt u naar optredens en geniet u van een hapje en een drankje. Voor de kinderen is er een zoektocht.

De Grote Circuswandeling vindt plaats op zaterdag 4 november. U kunt zich inschrijven voor een korte wandeling van twee uur of een lange wandeling van drie uur. De korte wandelingen starten om 15 en om 16 uur, de lange om 15.30 uur en om 16.30 uur. De start is aan het Paterszaaltje (Kapucijnenstraat 7). Deelnemen kost 5 euro. Kinderen jonger dan vier jaar mogen gratis mee. Inschrijven kan via circuswandeling@locorotondo.be.