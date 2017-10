Asterix verliest heenwedstrijd in tweede voorronde Champions League bij het Nederlandse Sliedrecht

De vrouwen van Asterix Avo Beveren hebben dinsdagavond hun heenwedstrijd van de tweede voorronde in de Champions League volleybal verloren. Bij het Nederlandse Sliedrecht werd het 3-2 (25-19, 25-23, 24-26, 23-25 en 15-13).

Het team van bondscoach Gert Vande Broek kwam 2-0 achter in Nederland, haalde de achterstand op tot 2-2, maar moest in de tiebreak toch de duimen leggen voor de Nederlandse vrouwen. De terugwedstrijd in Beveren is voorzien voor zaterdag (om 19u30).

Bij winst wacht in de derde (en laatste) voorronde waarschijnlijk een confrontatie met de Italiaanse topclub Conegliano, vorig jaar nog verliezend finalist in de Champions League. Dat won dinsdagavond zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde met 0-3 bij het Hongaarse Linamar-Békéscsabai.