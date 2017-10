Opnieuw gaslek, nu in Jozef de Bomstraat: school en woningen ontruimd

Antwerpen - In de Jozef de Bomstraat in Antwerpen is woensdagochtend rond 10 uur bij werkzaamheden een gaslek ontstaan, nadat een lagedruk-gasleiding was geraakt. “Vermijd de omgeving daar op het Zuid”, waarschuwt de brandweer.

In twee kelders was er sprake van gasophoping. Die woningen moeten worden verlucht. De brandweer gaat ook in omliggende kelders na of zich daar gas opgehoopt heeft.

“De studenten van de Thomas More-hogeschool werden geëvacueerd naar de Molenstraat”, zegt brandweerwoordvoerster Jasmien O. “De lessen in de voormiddag worden geschrapt en hernemen pas in de namiddag.”

De Jozef de Bomstraat, de Anselmostraat en de Sanderusstraat blijven afgesloten voor verkeer. Vanuit de Leien is de omgeving moeilijk bereikbaar. De politie begeleidt het verkeer.

Gasmaatschappij Eandis is bezig met het lek te dichten. “Eandis schat dat de herstelwerkzaamheden maximum een uur zullen duren. Tijdens deze periode kan de elektriciteit in de buurt even uitgeschakeld worden (maximum 30 minuten), waardoor de buurt even zonder stroom kan komen te zitten”, zei de brandweer rond 10.50 uur.

Vijfde gaslek in twee dagen

Woensdagochtend was er ook al een gaslek in de Slachthuislaan in Antwerpen-Noord. Dinsdag was er door een gaslek hinder in de buurt van de Vaartkaai in Merksem, een op de Markt in Schoten en een in de Gasthuisstraat in Turnhout.

Foto: BFM