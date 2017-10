Menstruatiebloed blijkt dan toch niet blauw te zijn bewijst nieuw spotje

Bodyform, een producent van maandverbanden, heeft zonet een baanbrekend spotje gelanceerd. Daar is menstruatiebloed niet langer blauw, maar wel rood, net zoals het in de realiteit ook is. Het merk wil daarmee een statement maken.

Kinderen die opgroeien denken vast dat maandstonden blauw zijn van kleur. Dat kan haast niet anders, want dat is de enige manier waarop het wordt voorgesteld in reclamespotjes. Alleen is de realiteit natuurlijk anders en zorgt die blauwe vloeistof ervoor dat het taboe rond menstruatie in stand gehouden wordt. Er klonken dan ook al enkele jaren meer en meer stemmen om het voor te stellen zoals het is en aan te tonen dat het niet gaat om iets vies. En aan die verzuchtingen heeft Bodyform nu gehoor aan gegeven.

In het nieuwste reclamefilmpje van de maandverbandenproducent krijgen we een pipetje te zien met een rode vloeistof in plaats van blauwe. Bovendien wordt ook een vrouw in beeld gebracht van wie het bloed langs haar benen loopt terwijl ze staat te douchen. Waarheidsgetrouwe situaties die niet wegmoffelen hoe het er echt aantoe gaat. Op Twitter kan de actie alvast op heel wat applaus rekenen.