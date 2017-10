Baas Amazon Studios neemt ontslag na beschuldigingen van seksueel misbruik

Het hoofd van de Amazon Studios, Roy Price, heeft dinsdag ontslag genomen na klachten over seksuele aanranding. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. Price was eind vorige week al op non-actief gezet nadat televisieproducer Isa Hackett, van “The Man in the High Castle”, hem ervan beschuldigde haar oneerbiedige voorstellen te hebben gedaan in 2015.