Middenin aanrandingsschandaal: Weinstein stapt op uit raad van bestuur Weinstein Company

De wegens seksueel misbruik in opspraak gekomen Harvey Weinstein heeft dinsdag ontslag genomen als lid van de raad van bestuur van The Weinstein Company. Dat berichtte het magazine Variety.

De beruchte Hollywoord-producer werd op 8 oktober al ontslagen door The Weinstein Company, waarvan hij samen met zijn broer aan het hoofd stond. Weinstein bezat wel nog 22 procent van de aandelen en bleef lid van de raad van bestuur. Dinsdag gaf hij volgens Variety uiteindelijk zijn zitje op. Noch het bedrijf, noch de advocaten van Harvey Weinsten wensten aan het magazine te reageren.

Sinds de beschuldigingen van verkrachting en ongewenste intimiteiten door het Hollywood-icoon de kop opstaken, verkeert The Weinstein Company in zwaar weer. De toekomst van het bedrijf is onzeker.

(belga)