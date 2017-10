Test-Aankoop: “Een vreemde kan uw kind volgen en afluisteren via smartwatch”

(Over)bezorgde ouders zien in een smartwatch met gps-tracker de gedroomde oplossing om hun kind altijd en overal te kunnen contacteren of traceren. “De realiteit is echter totaal anders”, waarschuwt Test-Aankoop. “Een vreemde kan vrij makkelijk uw kind volgen, afluisteren en ermee communiceren.”

Smartwatches met een gps-tracker voor kinderen bestaan in alle kleuren en maten. Het zijn een soort van mobiele telefoons, in de vorm van een polshorloge, waarmee ouders via een app op hun eigen smartphone op elk moment kunnen zien waar hun kind zich bevindt. “Dat klinkt allemaal zeer geruststellend in de oren van bezorgde ouders, maar de realiteit is anders”, zegt Simon November van Test-Aankoop op basis van een test door de Noorse collega’s van Forbrukerradet.

Foto: IMAGEGLOBE

De Noorse consumentenorganisatie testte vier van dergelijke horloges – Gator 2, Tinitell, Viksfjord/SeTracker en Xplora. “Die zijn niet allemaal bij ons op de markt, of toch niet noodzakelijk onder dezelfde merk- of typenaam, maar de resultaten zijn zo verontrustend dat we ze meteen hebben doorgespeeld aan de FOD Economie en de Privacycommissie, met de vraag de hele sector onder de loep te nemen”, zegt November. “Het gaat hier per slot van rekening om de veiligheid van onze kinderen.”

Vals veiligheidsgevoel

Een buitenstaander met niet altijd even goede bedoelingen kan de controle over de smartwatch overnemen. “Een vreemde kan vrij makkelijk uw kind volgen, afluisteren en ermee communiceren. Bovendien kan de smartwatch extern zo gemanipuleerd worden dat u als ouder denkt dat uw kind nog op school zit, terwijl het eigenlijk elders vertoeft. Wat blijft er dan nog over? Niets meer dan een vals gevoel van veiligheid. Kortom, deze horloges horen niet thuis in de winkel en nog minder om de pols van de kinderen”, waarschuwt Simon November.