Turnhout - Eet- en drinkgelegenheid ’t Begin, uitgebaat door de vof Scorpio in de Cardijnlaan in Vorselaar, is failliet op dagvaarding. Dat geldt ook voor de vennoten Nancy en Jimmy Broeckx. Het horecapand heeft inmiddels andere uitbaters. De curator is Patrick De Ferm.

De vof Zoeff, Geneinde in Tongerlo (Westerlo), tekende voor goederenvervoer over de weg. De zaak is failliet op dagvaarding net als de vennoten Lukas Van Hove en Els Geudens. Ludwig Peeters is aangesteld ...