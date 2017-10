Arendonk - Fietsers en buurtbewoners zijn blij dat er eindelijk verkeerslichten geplaatst zijn aan de gevaarlijke ingang van het industriepark van Arendonk. Alleen blijken de nieuwe lichten verscholen te zitten achter de kruin van een dikke eik.

Op het kruispunt van de N118 Arendonk-Retie met de in- en uitrit van industriepark Hoge Mauw wordt er bijna dagelijks een fietser net wel of net niet van zijn sokken gereden. “Het is hier levensgevaarlijk”, ...