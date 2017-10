Borgerhout - Zaterdag kroonde Borgerhoutenaar Ilyas Touba zich voor de derde keer op rij Belgisch Kampioen in het pannavoetbal. De 21-jarige straatvoetballer zet daarmee een ongeziene prestatie neer.

Touba blinkt sinds enkele jaren uit in het pannavoetbal. Dat zijn één-op-éénwedstrijdjes in een arena waarbij het de bedoeling is zo veel mogelijk doelpunten te scoren. Trap ...