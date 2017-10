Gemeenten langs N10 bereiken akkoord: “Geen enkele baanwinkel móét meteen verdwijnen”

Heist-op-den-Berg - Zes gemeentebesturen en twee provincies zijn akkoord over de langetermijnvisie over de spreiding van de baanwinkels langs de N10, tussen Heist-op-den-Berg en Aarschot. Geen enkele zaak moet verplicht de deuren sluiten, al is het wel de bedoeling dat de huidige chaotische inplanting stap voor stap weggewerkt wordt.

Historisch. Dat is de manier waarop de Heistse burgemeester Luc Vleugels (CD&V) het akkoord omschrijft. Dat is niet onlogisch, want het grootste deel van de baan ligt op het Heistse grondgebied. Onder ...