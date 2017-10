June (11) vertelt in persoonlijke vlog over gespleten handen

Brasschaat - Soms denken nieuwe kinderen op school dat het iets vies is, en dan legt June Eyer (11) uit Mariaburg (Brasschaat) gewoon uit dat ze niks kan doen aan haar gespleten handen. “Ook online kreeg ik er veel vragen over. Daarom heb ik er een filmpje over gemaakt”, zegt ze. “Accepteer gewoon jezelf, is mijn advies.”

June Eyer is een van de vele ­tieners met een eigen YouTube-kanaal en videoblog. Elke week post ze filmpjes over wat haar bezighoudt en wat ze leuk vindt: zelf slijm maken, haar ochtendroutine in het ...