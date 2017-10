“Het is eerst het belang van de auto en dan de rest”

Antwerpen -

Een ouder, een partner, een zoon of een dochter vernam gisteren dat een kind, een echtgenoot, een vader niet naar huis zal komen. Een 47-jarige fietser overleed in Antwerpen na een aanrijding door een rechtsaf slaande wagen. Beiden hadden groen. Het is de derde fietser in korte tijd die om het leven komt in het Antwerpse stadsverkeer.