Ook vader Ziggy spreekt frustratie uit: “Ik zie het als mijn plicht om te pleiten voor conflictvrije kruispunten”

Antwerpen - De werkgroep Bezorgde ouders zegt teleurgesteld te zijn in de afwijzing in de Antwerpse gemeenteraad van een motie van Groen om versneld werk te maken van conflictvrije kruispunten, zeker met het derde dodelijke fietsslachtoffer in Antwerpen. In een open brief richt hij zich tot Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis. “Noem ons naïef, maar tot onze grote verbazing is deze motie verworpen”, zegt Katrien Van den Bleekenvan de werkgroep Bezorgde ouders. “Conflictvrije kruispunten zijn veiliger voor alle verkeersdeelnemers. Als je daarvoor kiest, kies je tégen onnodige slachtoffers en vóór het leven.”

Katrien Van den Bleekenvan de werkgroep Bezorgde ouders Foto: RR

De werkgroep wil dat conflictvrije kruispunten via de wetgeving worden verplicht en is met een petitie begonnen waarin wordt opgeroepen om er snel werk van te maken.

“Doorstroming belangrijker dan veiligheid”

Bezorgde ouders is drie jaar geleden opgericht na het dodelijk verkeersongeval van Ziggy, het zoontje van acteur Marc Stroobants (foto), bekend als inspecteur Rudy Dams in Witse. Uit frustratie dat de politiek nog steeds niks heeft ondernomen, is hij bereid voor het eerst de stilte rond het overlijden van zijn 6-jarig zoontje te doorbreken.

Ziggy overleed in september 2014 op een druk kruispunt in Deurne. Hij werd onder het oog van zijn papa op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. “We zijn intussen drie jaar later en er is nog niks verbeterd. Ik probeer me nog altijd zelf met de fiets in het verkeer te begeven, ik kan niet anders. Maar elke dag opnieuw zie ik heel veel gevaarlijke toestanden. De politieke wil ontbreekt gewoon om actie te ondernemen. Blijkbaar is de doorstroming van het verkeer belangrijker dan de verkeersveiligheid. En daar kan mijn verstand niet bij. Het is gewoon pijnlijk om te zien dat ze die eenvoudige ingrepen niet willen uitvoeren. Nochtans kunnen conflictvrije kruispunten het aantal ongevallen drastisch doen dalen en heel veel mensen heel wat ellende besparen. Het is mijn plicht om hiervoor te pleiten. Want iedere verkeersdode raakt me. Omdat het verdriet voor Ziggy altijd extra bovenkomt.”

LEES OOK. Het toenemende aantal ongevallen met fietsers laat de redactie van Gazet van Antwerpen niet onberoerd. Daarom vragen we u om gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers te melden in de provincie Antwerpen.