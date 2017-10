AZ Sint-Maarten telt af naar opening

Mechelen - Nog iets minder dan een jaar en dan opent AZ Sint-Maarten in de gloednieuwe campus in Mechelen de deuren. Op maandag 15 oktober 2018 ontvangt het ziekenhuis de eerste patiënten. Diezelfde week verhuizen ook alle patiënten van de drie huidige campussen.

De bouw van het ziekenhuis op de Liersesteenweg is in oktober 2013, exact vier jaar geleden, begonnen. Nu werd ook de exacte openingsdatum van het nieuwe hospitaal bekendgemaakt. Vanaf maandag 15 oktober 2018 kunnen de eerste patiënten er terecht. De spoeddienst opent twee dagen later de deuren, op 17 oktober. Op dat moment sluiten de huidige spoedafdelingen op de campus Leopoldstraat in Mechelen en campus Rooienberg in Duffel.

Tijdens diezelfde week verhuizen alle gehospitaliseerde patiënten van de drie oude campussen verspreid over drie dagen naar het nieuwe ziekenhuis. Die week worden de geplande opnames en raadplegingen beperkt onderbroken. Spoedgevallen en dringende opnames en ingrepen blijven wel gewoon mogelijk.

Na vrijdag 19 oktober sluiten de drie huidige campussen Leopoldstraat, Zwartzustersvest en Rooienberg definitief de deuren en kunt u enkel nog terecht in het nieuwe ziekenhuis. De drie oude campussen wacht elk een ander lot: de campus in de Leopoldstraat wordt afgebroken om plaats te maken voor woningen en een parkje, Zwartzustersvest komt weer in handen van het Sociaal Huis en Rooienberg wordt op termijn afgebroken.