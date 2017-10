De Noord-Franse stad Roubaix gaat huizen verkopen voor de symbolische som van 1 euro. Zo wil ze troosteloze buurten nieuw leven inblazen. Maar bewoners zijn sceptisch.

“Daar was ooit een beenhouwer, in het gebouw daarnaast een bakker, nog iets verderop een kapper en hier naast mijn deur was een speelgoedwinkel. Nog niet zo lang geleden vond je vijfentwintig winkels ...