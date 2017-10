Trump zakt in lijst van superrijken

De verkiezing tot president van de Verenigde Staten heeft Donald Trump niet rijker gemaakt, integendeel. Het persoonlijke vermogen van Trump is in waarde gedaald en dus zakt hij in de jaarlijkse Forbes-rangschikking van ‘s werelds rijkste personen, zegt het gelijknamige magazine.

Trump maakte vooral fortuin als vastgoedmagnaat, alvorens hij als politieke nieuwkomer in 2016 een gooi deed naar het Amerikaanse presidentschap. Zijn vermogen wordt nu geschat op 3,1 miljard dollar. Dat is 600 miljoen minder dan vorig jaar, aldus Forbes. Trump zakte tot de 248ste plaats in de Forbes-lijst, tegen plaats 156 in 2016. Vooral de waarde van zijn vastgoed in Manhattan en van enkele van zijn golfterreinen is gedaald.

Trump gaf ook 66 miljoen dollar uit aan zijn presidentscampagne en 25 miljoen dollar aan de schikking van een rechtszaak rond de Trump-universiteit.

Nochtans zijn de 400 rijkste Amerikanen uit de lijst er globaal op vooruit gegaan. De toename van hun vermogen was vooral te danken aan de goede prestaties op de beurs.

