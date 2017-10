“Moeten we nog wel wapens uitvoeren naar de VS?”

Brussel - Sp.a vraagt zich af of het nog verantwoord is om wapens uit te voeren naar de Verenigde Staten, nu dat land wapendeals afsluit met onder meer Saoedie-Arabië. Kunnen we de VS nog als een betrouwbare partner zien, vraagt Vlaams parlementslid Tine Soens.

De Amerikaanse president Donald Trump sloot op 20 mei een wapendeal ter waarde van 110 miljard dollar met Saoedie-Arabië. Het ging om de grootste wapenovereenkomst in de Amerikaanse geschiedenis, met leveringen van onder meer tanks, raketsystemen en radars.

Vlaanderen voert vooral onderdelen van wapens uit en heeft de VS als grootste afnemer buiten de Europese Unie. “Het grote probleem bij de Vlaamse wapenhandel blijft het hoge ongekende eindgebruik”, zegt Tine Soens. Kunnen we de VS nog als betrouwbare partner zien als Trump doodleuk een miljardendeal aankondigt met Saoedie-Arabië?”

Een gelijkaardige probleem stelt zich met Frankrijk, zegt ze. “Afgelopen zomer werd duidelijk dat Egypte, Saoedie-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Qatar en Turkije grote afnemers zijn van Franse wapens. Zolang Vlaanderen geen wederuitvoerverbintenis wil verplichten, hebben we geen garanties dat Vlaamse wapens en onderdelen op die manier niet in conflictgebieden komen.”

“De VS is onze bondgenoot”, reageert Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). “Zij hebben een uitgewerkt exportcontrolesysteem en een relevante regelgeving. Dus een algehele niet-levering aan de VS is zeker niet aan de orde. Wil de sp.a misschien een uitvoerverbod naar onze transatlantische bondgenoot, die al decennia instaat voor onze veiligheid?” Bourgeois geeft wel aan dat er niet wordt uitgevoerd als we weten dat Saoedie-Arabië de eindgebruiker is.

De minister-president kondigde in het parlement ook aan dat Vlaanderen vanaf volgend jaar niet meer enkel de afgeleverde vergunningen, maar ook de reële export in kaart zal brengen. Daarvoor wordt 500.000 euro uitgetrokken.

(belga)