Bestaan draken dan toch? Dorpelingen ontdekken erg mysterieus skelet in weide

De lokale bevolking van het Chinese Zhangjiakou wist niet wat ze zag in een afgelegen veld. Op een bepaald moment troffen ze er een skelet aan van een lang onbekend wezen. Voor de dorpelingen genoeg bewijsmateriaal om te stellen dat draken echt bestaan.

Het bizarre schepsel is minstens achttien meter lang en heeft twee opvallend korte armen. Het hoofd ziet eruit als dat van een koe. De dorpelingen troffen het aan in een weide in Zhangjiakou, een plaats ten noorden van de provincie Hebei.

Het skelet doet vrijwel spontaan denken aan een Chinese draak. In tegenstelling tot in de westerse wereld heeft het geen vleugels en kan het wezen enkel ‘zwemmen’ zoals een slang op de grond kronkelt. Daardoor kregen verschillende burgers het idee dat het weleens kan gaan om een echt exemplaar.

Enkele amateurbeelden laten het schepsel zien terwijl een heleboel kijklustigen in de buurt staan. Sommige reacties op sociale media stellen dat het skelet er met opzet werd neergelegd als rekwisiet van een film. Vooralsnog is weliswaar niet duidelijk wie de eigenaar is van het skelet. Een andere persoon plaatste nog een foto online van enkele bewoners die het wezen ‘bereden’, wat volgens hem erop wees dat het ging om een grap. De lokale autoriteiten moeten zich nog uitspreken over de speciale vondst.