Rijke vluchtelingen komen met zeiljacht en jetski naar Europa

De beelden van overvolle gammele bootjes die vluchtelingen naar Europa brengen, kennen we intussen. Maar nu waarschuwt Europol voor nieuwe smokkelmethoden. Rijke vluchtelingen maken steeds vaker de oversteek met een zeiljacht. Ook nieuw, en levensgevaarlijk, is dat vluchtelingen verborgen worden onder de motorkap van een auto om grensposten te passeren.

Nu de Balkanroute voor vluchtelingen zo goed als geen optie meer is, zijn smokkelaars permanent op zoek naar nieuwe methoden en wegen om vluchtelingen tegen betaling naar Europa te brengen. Dat staat in een nieuw rapport van het European Migrant Smuggling Center van Europol.

Rijke migranten uit Afghanistan, Iran, Pakistan en Syrië worden steeds vaker met een zeiljacht van Turkije of Tunesië naar Europa gebracht. Meestal via Italië. Die varen dan de havens niet binnen maar gaan voor anker voor de kust. Vandaar worden de vluchtelingen dan met een jetski of speedboot aan wal gebracht. Van daar gaat het dan over de weg naar het land van bestemming.

Volgens Europol in De Haag is zo een reis niet goedkoop en is ze enkel weggelegd voor vluchtelingen die wat gespaard hebben. Voordeel is wel dat ze wat meer comfort hebben tijdens de lange reis en dat het risico op ongevallen veel kleiner is dan met de kleine bootje waarmee ze anders de zee op gaan, vaak zijn die bootjes zo lek dat al van bij het begin van de tocht water moet uitgeschept worden. Eens ze in woelige zee terechtkomen, is de kans bovendien groot dat de boot zinkt.

3.000 euro per kind

Uit verhoren van vluchtelingen blijkt dat ze gemiddeld 6.000 euro moeten neertellen per persoon voor een oversteek per zeiljacht. Per kind is dat ongeveer de helft. De prijzen schommelen en zijn afhankelijk van het soort schip, het aantal gesmokkeld migranten per boottocht en de nationaliteit van de vluchtelingen. Want ook daar wordt een onderscheid gemaakt.

Volgens Welt.de vertrekken de meeste jachten vanaf de Turkse kusten en gaan naar Sicilië of Calabrië, ten zuiden van Napels. Andere routes lopen naar Griekenland of gaan via een omweg langs Noord-Afrika.

De schippers komen meestal uit Oost-Europa en verdienen er goed geld aan. Rusland, Oekraïne of Georgië. De leiders van de netwerken opereren vanuit Turkije en gaan met het meeste geld lopen.

Siciliaanse onderzoekers hebben sinds de zomer ook al minstens 15 Noord-Afrikanen opgepakt voor verhoor. Zij gaven toe dat ze rijke migranten hadden opgehaald in Cape Bon, nabij Tunis, om hen naar Sicilië te brengen via een minder gecontroleerde route. Van daaruit werden de vluchtelingen dan over de weg naar Noord-Italië gebracht om dan hun tocht verder te zetten naar Oostenrijk, België of Duitsland.

De Italiaanse officier van justitie maakte zich afgelopen zomer al zorgen dat onder de vluchtelingen die met jachten naar Europa komen, mogelijk ook jihadisten zitten die op kosten van de terreurnetwerken naar hier kunnen reizen.

In motorruimte

Maar ook over de weg waarschuwt Europol voor nieuwe smokkelmethoden. Zo worden vluchtelingen verstopt onder de motorkap van voertuigen. Die worden daarvoor soms omgebouwd om plaats te maken voor een volwassene. Een aantal noodzakelijke onderdelen worden verplaatst. Onder meer naar de kofferruimte achteraan. Of de migranten worden gewoon tussen de motor en het kofferdeksel gestopt. Levensgevaarlijk, waarschuwt Europol.

Foto: Europol

Het gaat dan vaak om smokkelaars die een ‘all inclusive’ overtocht hebben betaald. Met de boot naar Italië en van daar onder begeleiding tot op de eindbestemming ergens in Europa.

Europol zegt aanwijzingen te hebben dat migranten voor de reis van Turkije per zeiljacht tot Italië en dan over de weg naar Oostenrijk zo’n 7.000 euro per persoon betaalden, overigens dient de rekening op voorhand betaald te worden. Zo zijn de smokkelaars zeker dat ze hun geld hebben. Ongeacht hoe de reis afloopt voor de vluchtelingen.