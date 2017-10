Nederlander Arvid de Kleijn wint Sluitingsprijs Putte-Kapellen, Jurgen Van den Broeck houdt het niet droog na laatste profkoers

Arvid de Kleijn (Ned/Baby-Dump) heeft de laatste wielerwedstrijd van het seizoen op Belgische bodem gewonnen, de Sluitingsprijs Putte-Kapellen. De 23-jarige Nederlander was de snelste van het pak in de grensgemeente. Coen Vermeltfoort was tweede. Voor Jurgen Van den Broeck was het zijn laatste wedstrijd als profwielrenner.

Na de wedstrijd werd ook Jurgen Van den Broeck nog uitgebreid gevierd. Die neemt afscheid als renner en mocht onder ruime publieke belangstelling zijn fiets op het podium letterlijk en figuurlijk aan de haak hangen.“Het was een raar gevoel. Het zit erop. Het deed deugd nog zoveel aanmoedigingen te krijgen. Het doet me wel iets. Leuk dat mijn familie hier is”, stelde Jurgen Van den Broeck. Droog hield die het, net als zijn familie niet. In de perstent na de aankomst rolden de tranen overvloedig bij hem en zijn hele entourage.

“Mijn afscheidstournee is begonnen in mei. Vandaag valt het doek definitief. Wat ik hierna ga doen? Ik ga eens genieten van een lekkere vakantie. Natuurlijk wil ik graag in het wielermilieu blijven. Ikzelf zie een mooie taak voor mij weggelegd bij de begeleiding van jonge renners die zich willen toeleggen op het rondewerk. Want dat gebeurt veel te weinig in België. Het is allemaal zelf wat zoeken en behelpen. Ik heb voldoende ervaring om die door te geven aan jonge renners.”

“Voor de sponsors is het ook zeer belangrijk dat ze kunnen uitpakken met publiciteit tijdens een grote ronde. Jongeren begeleiden is iets dat me zou liggen. Maar we zien wel. Ik wil eerst nog even de boot afhouden en kijken wat zich allemaal komt aanbieden.” Van den Broeck werd uiteindelijk 75e in zijn allerlaatste koers. De Morhovenaar zwaaide nog uitgebreid naar het publiek vanop het podium, knikte en verdween, omringd door zijn fans en familie.

Van bij de start lag het tempo zeer hoog in het peloton. Voor het eerst ook werd er in het bestaan van de Sluitingsprijs uitgepakt met negen tussensprints. Die zorgden meteen voor heel wat strijd. Na zowat 50 kilometer wedstrijd trokken David Boucher, Michiel Stockman en Ivar Slik in de aanval. Het peloton liet evenwel niet begaan. Vooral de ploegmakkers bij Veranda’s Willems-Crelan, Dries De Bondt met Aidis Kruopis, vochten een verbeten strijd uit in het sprintersklassement. Uiteindelijk bleek na negen spurten Dries De Bondt de meeste punten bijeen gesprokkeld te hebben en pakte zo de bijhorende 1.000 euro mee.

Met nog vijf ronden te rijden probeerden negen renners, met daarbij onder andere Gianni Marchand, Aimé De Gendt en Mark McNally een uitval op te zetten. Ook deze poging werd vrij snel teniet gedaan. Het sein dan voor veertien renners om het te proberen. Daarbij onder andere Maarten Wynants, Dimitri Peyskens, Edward Planckaert, Stijn Devolder, Emiel Planckaert en Roy Jans, de winnaar van vorig jaar. Zij kregen een maximale voorgift van 2 minuten van de grote groep waarin de renners van Cibel-Cebon stilaan het tempo opvoerden en wat verderop meer steun kregen van de mannen van Roompot-Nederlandse Loterij. In volle finale smolt alles opnieuw samen en maakte iedereen zich op voor de aangekondigde massasprint. Daarin nam Arvid de Kleijn de maat van iedereen.

Top tien:

1. Arvid de Kleijn (Baby-Dump)

2. Coen Vermeltfoort (Roompot)

3. Timothy Dupont (Veranda’s Willems-Crelan)

4. Robin Stenuit (Wanty-Groupe Gobert)

5. Roy Jans (WB Veranclassic-Aquaprotect)

6. Jelle Mannaerts (Tarteletto-Isorex)

7. Kenny Dehaes (Wanty-Groupe Gobert)

8. Bert Vanlerberghe (Sport Vlaanderen-Baloise)

9. Christophe Noppe (Sport Vlaanderen-Baloise)

10. Jarl Salomein (Sport Vlaanderen-Baloise)

