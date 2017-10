Deze webshop was lang het geheimpje van veel modemensen, maar wordt nu populairder

Wat als er een (web)winkel zou bestaan met originele stuks van nichelabels, die een pak betaalbaarder zijn dan luxemerken? Die vraag is eigenlijk overbodig omdat de boetiek al een feit is, alleen was die tot voor kort helemaal nog niet zo bekend bij het grote publiek. Een tip van modeblad Elle brengt daar nu verandering in.

De Britse broers George Z Graham en Henry Graham richtten in 2010 hun zaak Wolf & Badger op, waarvan de naam verwijst naar de bijnamen die hun moeder hen gaf als kind. De voorbije jaren vonden vooral modemensen de weg naar de relatief onbekende (online) shop maar na zeven jaar stijgt de populariteit stilaan, onder meer dankzij mond-tot-mondreclame.

Wat is er nu zo speciaal aan de winkel? Je vindt er kledij voor dames, heren en kinderen van onafhankelijke labels wereldwijd. Maar er is ook ruimte voor accessoires. Zo kan je er de favoriete Okhtein-handtassen van de Hadid-zusjes op de kop tikken of je look afwerken met unieke juwelen met een edgy toets. Even piepen? Dat kan op www.wolfandbadger.com