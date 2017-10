Toptennisser David Goffin - tiende op de wereldranglijst - was vandaag in Antwerpen voor de promotie van de European Open. Dit tennistornooi loopt nog tot 22 oktober in de Lotto Arena en Goffin is reekshoofd. Om Antwerpen beter te leren kennen trok de 26-jarige Waal de 515 treden van de Onze-Lieve-Vrouwetoren op om daar een babbeltje te doen met onze videoreporter. Een kleine training voor de kuitspieren? Nee Goffin had een andere boodschap.