Maat is vol voor oppositie: “Hoeveel doden moeten er nog vallen?” en “de krokodillentranen zijn misplaatst”

Antwerpen - Groen reageert vol ongeloof op het dodelijke ongeval met een fietser van dinsdagochtend, het derde al in amper twee weken tijd. “Er gebeurt nauwelijks iets, voor ons is de maat vol”, zegt gemeenteraadslid Freya Piryns. Ook PVDA haalt uit naar het stadsbestuur. “Hun krokodillentranen zijn misplaatst”, reageert raadslid Mie Branders.

Freya Piryns Foto: jhs

Op het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg en de Hendriklei op het Kiel (grens met Hoboken) kwam maandagochtend een 47-jarige man om het leven. De fietser werd aangereden op het fietspad door een auto.

“Zowel de Fietsersbond, als Ouders van Verongelukte Kinderen als verschillende experts roepen al jaren op om maatregelen te nemen om de veiligheid van voetgangers en fietsers te verhogen”, zegt Freya Piryns. “Jaar na jaar doen ze concrete voorstellen om kruispunten conflictvrij te maken of om vrachtverkeer in de buurt van waar veel mensen wandelen en fietsen te vermijden. Ook Groen heeft al tal van maatregelen voorgesteld. Maar er gebeurt amper iets met al die voorstellen. Hoeveel doden moeten er nog vallen voor de verantwoordelijken wakker worden?”

“Dit maakt me boos”

“Het dodelijk ongeluk vandaag, is opnieuw een ongeval dat niet had moeten gebeuren, als er een conflictvrije lichtenregeling zou geweest zijn”, aldus Piryns. “Dit maakt me boos, verontwaardigd en intriest. Elk jaar opnieuw vraag ik aan het stadsbestuur om conflictvrije lichtenregeling in te voeren op alle kruispunten in onze stad of om andere maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verhogen. Elk jaar opnieuw vindt schepen Koen Kennis (N-VA) dat hij al genoeg doet. Elke keer opnieuw zoekt hij smoesjes om dat niet te doen. Elke keer opnieuw keurt de meerderheid onze concrete voorstellen af. En elke keer opnieuw vallen er slachtoffers. Hoe lang gaan ze nog zeggen dat ze goed bezig zijn?”

Debat in gemeenteraad

Piryns diende maandagavond in de Antwerpse gemeenteraad een motie in om de verkeersveiligheid in Antwerpen te verhogen, en om verkeersonveilige kruispunten conflictvrij te maken. De motie werd nipt afgewezen.

“Wij zijn verbijsterd dat de meerderheid deze motie opnieuw heeft verworpen”, zegt Piryns dinsdag. “Wij zullen deze oproep op de volgende gemeenteraad opnieuw voorleggen. En als het moet de maand daarna opnieuw. Tot het stadsbestuur in actie schiet. Want niets doen, is niet minder dan schuldig verzuim.”

“Krokodillentranen zijn misplaatst”

Mie Branders Foto: rr

Oppositiepartij PVDA steunde maandag, net als sp.a, de motie van Groen en vindt het dan ook eveneens hemeltergend dat die werd weggestemd door de meerderheid. “De krokodillentranen van N-VA, CD&V en Open VLD zijn misplaatst”, zo reageert gemeenteraadslid Mie Branders fel. “Ze hebben gisteren hun kans gemist om unaniem met de hele gemeenteraad een signaal te geven dat ze het écht menen.”

Branders vreest dat er fundamenteel niet veel kan veranderen zolang het stadsbestuur een autovriendelijk beleid blijft voeren en verkeersveiligheid niet als absolute prioriteit gaat beschouwen. Op de gemeenteraad vroeg Branders dan ook om het STOP-principe weer in te voeren. “De inrichting en de organisatie van onze straten moeten allereerst aandacht schenken aan de Stappers, dan de Trappers, dan het Openbaar Vervoer en dan pas het Personenverkeer.”

Kennis: “Bereid tot sereen debat”

“Wij zijn uiteraard ook geschrokken”, zo reageert schepen van Mobiliteit Koen Kennis op ATV na het derde dodelijke fietsongeval op korte tijd. “Ik ben altijd bereid om een sereen debat te voeren, maar wij werken nu al heel hard aan verkeersveiligheid”, aldus Kennis die ook meegeeft dat de Fietsersbond nu al wordt betrokken bij gesprekken over aanleg van straten of specifieke problemen.

