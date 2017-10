Gooi plastic flessen niet weg, want deze hacks tonen dat ze nog handig van pas komen

Op vijf minuten tijd uit een plastic fles iets knutselen dat bijzonder handig is in het huishouden, bij Bright Side tonen ze voor hoe je dat doet. Met enkele hulpmiddeltjes geef je de flessen zo een tweede leven.

Op de Facebookpagina van Bright Side worden regelmatig hacks gedeeld die het leven net iets makkelijker moeten maken. Vooral eentje die aan de slag gaat met plastic flessen kan op heel wat enthousiasme rekenen, want ondertussen hebben al meer dan 16 miljoen mensen het gezien en werd het al meer dan 200.000 keer gedeeld.

Blijkbaar kun je met plastic flessen toch wel een en ander maken dat best nog van pas kan komen in huis. Bijvoorbeeld plantenbakjes. Of wat dacht je van een bezem, een smartphonehoudertje, een poef, een bak om speelgoed in te verzamelen of als hulpmiddel om voorraadzakjes in elkaar te knutselen zoals je in dit filmpje te zien krijgt? Kijk hieronder hoe het moet: