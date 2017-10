Trambestuurder met rijverbod en tientallen veroordelingen aan het werk bij MIVB

Brussel - Hoewel een geldig rijbewijs verplicht is, kon een trambestuurder die een rijverbod heeft en al tientallen keren veroordeeld werd vanwege verkeersovertredingen, toch blijven werken voor de MIVB. Dat maakte Het Laatste Nieuws dinsdag bekend. De Brusselse openbaarvervoermaatschappij laat aan Belga weten dat er een intern onderzoek loopt.

De feiten kwamen maandag het licht toen de politierechter in Halle de man veroordeeld had, omdat die voor de achtste keer zijn rijbewijs weigerde in te leveren. De trambestuurder liep eerder al vijftig veroordelingen op, onder meer voor een reeks snelheidsinbreuken.

“Deze man is een onverbeterlijke en onstuitbare veelpleger”, klinkt het bij de Halse politierechter Johan Van Laethem in Het Laatste Nieuws. Hij vond het schrijnend dat een dergelijke chauffeur zich dagelijks in het verkeer bevindt in dienst van de MIVB.

Intussen is er een intern onderzoek ingesteld bij de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij en volgt het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (s.pa) de zaak op.

“Bij aanwerving moeten MIVB-medewerkers een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen. Voor de rest van de duur van het arbeidscontract gaat het om een vertrouwensrelatie, waarbij een medewerker die een veroordeling oploopt, de plicht heeft dit te melden”, vertelt MIVB-woordvoerster An Van Hamme aan Belga.

(belga)