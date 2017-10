Rode zon hield België dinsdagochtend in de ban

Het is veel mensen opgevallen dinsdag. De zon heeft een rode, roze of oranje schijn. Dat is een gevolg van de bosbranden in Portugal en het Saharazand dat met de zuidelijke wind wordt meegebracht, legt KMI-weerman David Dehenauw uit.

Door de bosbranden in Portugal en Saharazand in de lucht is er meer stof in de hogere delen van de atmosfeer, waardoor het zonlicht meer dan anders wordt gebroken. Met een roodachtige zon tot gevolg.

Uitzonderlijk is het fenomeen niet, aldus Dehenauw. Toch is het vrij zelden te zien. “Wellicht gebeurt het wel vaker, maar zien we het niet altijd, doordat er bijvoorbeeld lage wolken zijn”.