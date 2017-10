N-VA haalt uit naar linkse oppositie die zich kant tegen verkoop van gronden Ruggeveld aan Sportoase: “U liet dit dossier 14 jaar verrotten”

Deurne - De verkoop van de gronden op de Ruggeveldlaan aan Sportoase voor de bouw van een recreatief zwembad in Deurne is maandag door de gemeenteraad goedgekeurd. Sp.a, Groen en PVDA stemden tegen.

De laatste horde voor de realisatie van een recreatief zwembad op de site Ruggeveld in Deurne is genomen. De gemeenteraad keurde maandag de verkoop van de gronden aan Sportoase goed. Sp.a, Groen en PVDA stemden tegen, niet omdat ze tegen de komst van het zwembad zijn, maar wel omdat de verkoop van de gronden ook het einde betekent van zwembad Arena in Deurne. Dat zwembad wordt afgebroken wanneer het nieuwe zwembad opgeleverd wordt in 2020. Bij aanvang van de gemeenteraad werd ook een petitie overhandigd vanuit de scholen uit de buurt. 1.300 mensen ondertekenden die voor het behoud van zwembad Arena.

Zwembad Arena in Deurne Foto: Walter Saenen - WAS

“We zijn blij dat aan onze bekommernissen en die van de bewoners aan Ruggeveld gevolg is gegeven”, zegt Joris Giebens (Groen). “We zijn niet akkoord met de verkoop, want recht van opstal was ook mogelijk geweest. Dit getuigt niet van een langetermijnvisie. Ook zwembad Arena willen we niet zien verdwijnen.”

Tekort aan zwemwater

Peter Mertens (PVDA) wees op het tekort aan zwemwater in Antwerpen. “Zeker nu ook het zwembad van Wijnegem gaat sluiten, is het belang van het behoud van Arena des te groter.” Ook sp.a stemt tegen, door de verkoop en het verdwijnen van Arena. “Dat is onaanvaardbaar”, zegt Toon Wassenberg (sp.a). “Gebruik de opbrengst van de verkoop van Ruggeveld voor Arena. De oplossing ligt voor de hand.”

Koen Laenens van N-VA Foto: JHS

Gemeenteraadslid Koen Laenens (N-VA) haalt uit naar de oppositiepartijen Groen, sp.a en PVDA. “In 2003 pleitte de toenmalige groene schepen Chantal Pauwels met haar rode kabinetschef Tom Meeuws al voor een recreatief zwembad op de site Ruggeveld als alternatief voor Arena”, reageerde Laenens. “Het zijn jullie die het dossier veertien jaar hebben laten verrotten om daar nu tegen te zijn. Onbegrijpelijk.”

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) herhaalde die boodschap en richtte zich tot de linkse oppositie. “Dit dossier is door een onafhankelijke jury gekozen en werd met vlag en wimpel gewonnen door Sportoase. U heeft paniek gezaaid in de buurt, prijzen genoemd die absurd zijn en daar is allemaal niets van aan. U zou dit kunnen zien als bewijs van uw ongelijk.”