E313 richting Antwerpen tijdlang versperd na zwaar verkeersongeval

Beringen - De E313 in de richting van Antwerpen was dinsdagmorgen twee keer versperd na verkeersongevallen, respectievelijk ter hoogte van Beringen en Lummen. Sinds 12 uur is de situatie opgelost.

Omstreeks half tien botsten al een auto en een vrachtwagen ter hoogte van Beringen. De klap was zo hevig dat de BMW werd weggeslingerd op de middenberm, en daar nog op een verlichtingspaal knalde. Eén bestuurder raakte daarbij levensgevaarlijk gewond.

In de file die ontstond door het eerste ongeval botsten inmiddels nog eens een bestelwagen en twee auto’s net voor het klaverblad van Lummen, eveneens in de richting van Antwerpen. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Ook brandweerzone Zuid West Limburg werd opgeroepen om één van de inzittenden te bevrijden. Om iets na 12 uur was het ongeval afgehandeld en werd de rijbaan opnieuw vrijgemaakt.

Foto: ToRo