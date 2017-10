Actievoerders verzamelen op Grote Markt voor ‘Dag van de Armoede’

Mechelen - Op de Dag van de Armoede verzamelden dinsdagvoormiddag een vijftigtal actievoerders op de Grote Markt in Mechelen. De Werelddag van Verzet tegen Armoede staat in het teken van toegankelijke gezondheid, omdat die niet voor iedereen betaalbaar is.

De armoede ligt in Mechelen boven het gemiddelde in Vlaanderen, beweren de actievoerders die als Ridder en schildknaap en sympathisanten met rammelende pillendozen door de binnenstad stapten.

De actievoerders wandelden naar het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in de Lange Ridderstraat waar beleidsvoorstellen werden gedaan en getuigenissen over armoede in Mechelen werden aangehoord.