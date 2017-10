Brugse én Antwerpse politie zetten zich schrap voor “grootste risicomatch in jaren”

Club Brugge en Antwerp spelen zondag een topwedstrijd in de Jupiler Pro League: de leider tegen de derde in het klassement. De politiekorpsen van Brugge en Antwerp zijn echter vooral bezorgd om het vermijden van geweld tussen de harde supporterskernen van beide clubs. “We zetten zelfs meer agenten in dan voor ‘gewone’ toppers als die tegen Anderlecht en AA Gent”, aldus de korpschef van de Brugse politie.

Het is veertien jaar geleden dat Club Brugge en Antwerp tegen elkaar speelden. Een risicomatch, omdat de supporterskernen van beide clubs een verleden van hooliganisme hebben. De Brugse politie bereidt zich dan ook goed voor om alles in goede banen te leiden. Korpschef Dirk Van Nuffel: “Wij begrijpen dat er de afgelopen weken en maanden pogingen zijn geweest van Antwerp-fans om tickets tussen de thuisfans te verkrijgen. In de mate van het mogelijke zijn die geannuleerd en terugbetaald, maar dat is een verantwoordelijkheid van de thuisclub, niet van de politie.”

“Wij spitsen ons toe op het streng afdwingen van de combiregeling”, aldus Van Nuffel. Voor alle duidelijkheid: dat betekent dat Antwerp-fans die de wedstrijd willen bijwonen, dat enkel mogen indien ze een ticket hebben gekocht via een fanclub van The Great Old en de verplaatsing naar Brugge maken in een supportersbus, zodat de politie die bussen kan begeleiden naar het stadion. Van Nuffel: “ Ik begrijp dat men dat in Beveren (waar Antwerp zijn laatste uitwedstrijd voor de interlandbreak speelde, nvdr.) onder druk van de massa bezoekende fans niet heeft kunnen handhaven, maar wij zullen daar zeer streng op toezien. Er zullen 850 Antwerp-fans toegelaten worden in het bezoekersvak, en 850 is 850.”

Uitverkocht: er zijn geen tickets voor #CluAnt meer te verkrijgen!https://t.co/ad6eCrBrJK pic.twitter.com/4lyD5b6Ews — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 17 oktober 2017

Wat riskeren Antwerp-fans die zich ondanks die waarschuwing toch naar het stadion zouden begeven? “Wie toch komt, wordt ten eerste al onmiddellijk bestuurlijk aangehouden voor de duur van de wedstrijd... en nog twee uur langer. Op de lange termijn is zoiets natuurlijk een inbreuk op de voetbalwetgeving, dus riskeren die fans ook een stadionverbod.”

Ook Antwerp-fans die zich toch tussen de thuisaanhang zouden bevinden, moeten voorbij extra controles. Van Nuffel: “Er zijn de controles aan de ingang van het stadion door de stewards van Club Brugge, maar wij zullen ook agenten voorzien voor extra fouilles, zodat er bijvoorbeeld geen pyrotechnisch materiaal het stadion inraakt.”

Hulp uit Antwerpen

Hoeveel agenten zet de Brugse politie in voor deze risicomatch? “Daar plak ik nooit een cijfer op. Maar ik kan wel zeggen dat het meer agenten zijn dan voor ‘gewone’ toppers als die tegen Anderlecht en AA Gent. Ik begrijp namelijk dat de spanning en verwachting zeer groot is, dat de Antwerp-fans hier al tien jaar naar uitkijken. De heroïsche strijd tussen Antwerpen en Brugge leeft blijkbaar, maar het is onze bedoeling om ervoor te zorgen dat de thuisfans en die 850 toegelaten Antwerp-fans een mooie en positieve namiddag beleven.”

De Brugse politie krijgt ook versterking van de collega’s uit Antwerpen. “Wij sturen onze spotters mee omdat zij de supporters het best kennen”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Over aantallen communiceren we nooit.” Het feit dat er voorts Antwerpse agenten deel zullen uitmaken van de grote politiemacht die paraat zal staan, heeft niet meteen iets te maken met de komst van Antwerp, wel met het feit dat politiezones bij een grote ordedienst een beroep kunnen doen op elkaars manschappen. Antwerpen heeft als grote politiezone meer mogelijkheden om mensen ‘uit te lenen’.