Mechelaar plaatst hilarisch zoekertje op tweedehandssite: “Huisman, gratis af te halen”

Mechelen - Op de bekende tweedehandssite 2dehands.be, eigendom van eBay, heeft een Mechelaar zichzelf maandag aangeboden in een hilarisch zoekertje. “Heeft al enkele kilometers op de teller, maar doet het nog uitstekend”, prijst hij zichzelf aan.

“Huisman te huur/te koop, kan op proef gebruikt worden”, begint het zoekertje dat veel weg heeft van een contactadvertentie - maar vreemd genoeg in de categorie ‘Vershouddozen & Voorraadpotten’ online verscheen. Daarna volgt een opsomming van aandoeningen, waaronder - naast de normale gebruikssporen - het ‘groenegrassyndroom’ en ‘chronische flauwemoppentitis’.

Onder positieve punten lezen we dat Christian, zoals de man zichzelf noemt, in staat is een ei te koken, vrij ordelijk is en zelf de vuilnisbakken buiten zet. Bij nadelen staat dan weer dat hij soms té enthousiast wordt en dat je hem moet weghouden van auto’s en motoren. “Of hij koopt ze zonder na te denken.”

“Dus als je een huisman zoekt, dit is een redelijk uniek exemplaar,” besluit Christian. “Het probleem met nieuwe exemplaren is dat ze nog allerlei fouten moeten maken voor ze het leren. Dit exemplaar heeft genoeg mankementen gehad en begrijpt dat als je ook op je 70 jaar hand in hand wil lopen, je niets vanzelfsprekend mag vinden en dat niet alles over rozen loopt. Soms is een moeilijke opstart nog het beste begin.”

(lees verder onder het zoekertje)

Foto: 2dehands.be

Foto: 2dehands.be

Of de man veel reacties heeft ontvangen op zijn zoekertje, is niet duidelijk. We hebben hem om een reactie gevraagd. Intussen is de aanbieding wel van de tweedehandssite verwijderd. Door hemzelf of door de beheerders van de zoekertjessite zelf: mensen aanbieden of grappen uithalen 2dehands.be is immers niet toegestaan.