Wie zag deze man, die een vrouw in de keel stak en haar echtgenoot in de borst?

De politie en het parket zijn op zoek naar een man die midden juni een man en een vrouw heeft neergestoken in de buurt van Brussel-Zuid.

In de nacht van woensdag 14 op donderdag 15 juni 2017, iets voor 2 uur ‘s morgens, werden twee personen het slachtoffer van een steekpartij in de Jamarlaan in Sint-Gilles (Brussel) vlakbij de Zuidtoren. Nadat een koppel geld had afgehaald, wandelden ze terug naar hun wagen. Een onbekende man kwam op hen af, haalde een mes boven en met zijn rechterhand stak hij eerst de man in de borst. Nadien ging de dader naar de vrouw en stak haar in de keel. De dader vluchtte weg en verloor hierbij zijn beide schoenen.

De dader is tussen de 30 en 35 jaar oud, hij is ongeveer 1m65 lang en mager. Hij heeft kort donker haar en een stoppelbaard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een jeans, een donker T-shirt, een halsketting en zwarte Adidas-baskets met groene afwerking en drie witte strepen.

Herkent u deze man of hebt u meer informatie over deze feiten? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.