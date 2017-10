Duffelse politie krijgt opmerkelijk bezoek over de vloer: “Wie is zijn baasje?”

Duffel - De Politiezone Bodukap (Bonheiden-Duffel-Katelijne-Putte) is op zoek naar de eigenaar van een chihuahua. Via sociale media trachten ze het baasje van het huisdier terug te vinden.

Via Twitter en Facebook maakte de politie het nieuws bekend dat er een witte chihuahua het wijkbureel van Duffel was binnengelopen. De politie is op zoek naar het baasje van de hond.

Wie meer informatie heeft over het dier, kan bij het wijkkantoor terecht via hun Facebookpagina, het telefoonnummer 015/31.12.01 of het mailadres wijkwerking.duffel@politie-bodukap.be