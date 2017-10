“Een toplocatie, maar door die gigantische stelling ziet niemand mijn winkel”

Antwerpen - Al twee maanden staat die stelling hier, en er is nog niemand op geweest”, zuchten winkeliers van de Meirbrug en de Wiegstraat in Antwerpen. Ze ergeren zich aan de reclame en aan het feit dat hun eigen winkels amper nog te zien zijn.

“Een ‘triple A-locatie’ noemt men dat hier”, zegt juwelier Didier Verhille. Een toplocatie in Antwerpen dus, op de belangrijke as tussen het Centraal Station, de Meir en de Groenplaats houdt de juwelier al jaren Bijorca open op de Meirbrug. “De huurprijs is navenant natuurlijk.” Verhille is dan ook bijzonder ontstemd over een gigantische stelling die opgetrokken is voor zijn deur. “Sinds midden augustus, twee maanden dus, staat die hier”, aldus Verhille. “En al die tijd heeft er nog geen werkman opgestaan. Maar het gevolg is wel dat mensen mijn winkel niet meer zien omdat er een stelling voor de etalage gezet is.”

“Reclame betaalt”

Gilbert Pierrard. Foto: Jan Van der Perre

Dat beaamt ook Gilbert Pierrard die in hetzelfde gebouw, maar dan in de Wiegstraat, een dagbladhandel openhoudt. “Het zicht op onze winkels is verdwenen, ook door die doeken met reclame”, zegt hij. “Het is natuurlijk die reclame die de stelling betaalt.” Als geste naar de winkeliers werden ook hun namen op het doek opgenomen. “Knoeiwerk is het”, aldus Pierrard. “Maco is de naam van mijn firma, maar daar ziet niemand aan dat ik een dagbladhandel heb natuurlijk.” Bij andere winkels werd de verkeerde naam genoteerd of werd een schrijffout gemaakt. “Het zou een elegante oplossing geweest zijn als wij zelf hadden kunnen adverteren”, vindt Verhille. “Dat er werken uitgevoerd moeten worden, kan best. Maar nu zijn wij er de dupe van. Niemand kan ons zeggen wanneer de stelling weg zal zijn, terwijl er dus gewoon niets gebeurt.” Hij hoopt dat dit soort werken gereglementeerd kan worden. “Dat de stelling er enkel staat voor de periode van de werken en niet als reclamebord. Want dit is gewoon broodroof, dat zouden ze dan op zijn minst moeten compenseren met de opbrengst van het doek.”

“Geen omelet zonder gebroken eieren”

Volgens Filip Van Rompaey, syndicus van het gebouw, wordt de stelling wel degelijk al gebruikt. “Voorbereidende werken en inspecties zijn al gebeurd”, zegt hij. “Ik snap de frustratie, maar de winkeliers moeten nu even vijf maanden doorbijten, daarna hebben ze een gigantisch mooie gevel. Je kan geen omelet maken zonder eieren te breken.”

“Onzin, er is nog geen mens op die stelling geweest”, is Verhille stellig. “Als we ook tijdens de feestdagen nog met die stelling zitten is dat een financiële ramp.”

Foto: Jan Van der Perre