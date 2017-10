Moedige getuigenis van June (11) over haar handen: “Heb geen medelijden, ik vind het zelf niét raar”

Brasschaat -

De 11-jarige June Eyer uit Mariaburg (Brasschaat), die haar eigen videokanaal heeft, postte een opmerkelijke video over haar handen. De tiener is geboren met een beperking aan haar handen (syndactylie is de medische benaming) en krijgt daar wel eens opmerkingen of rare blikken over. “Heb geen medelijden, er is niets met mij gebeurd of zo. Ik ben er al wel aan geopereerd, en ben blij met wat ik wél kan. Zo kan ik met deze hand al een tennisbal vasthouden!” “June maakte de video helemaal uit eigen beweging”, zegt mama Vanessa. “Voor mij is haar zelfacceptatie héél belangrijk, dat mag wel eens aandacht krijgen.”