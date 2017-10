De Ark bouwt bij in enclavegemeente

Baarle-Hertog - Het gebied tussen de Kerkstraat, Molenstraat, Parallelweg en Donkerstraat verandert de volgende jaren ingrijpend. Het gaat voornamelijk om woonuitbreiding.

Het gemeentebestuur heeft samen met woonmaatschappij De Ark een masterplan opgesteld. Hoeveel woningen er gaan bijkomen, is nog niet bepaald. “De oude school en het voormalige gemeentehuis in de Kerkstraat worden afgebroken”, zegt burgemeester Leo Van Tilburg (CDK). “Op termijn komen daar winkels op het gelijkvloers en woongelegenheden op de verdiepingen. We verwachten dat de Kerkstraat voor toeristen een verbinding kan worden tussen de Stationsstraat en de Molenstraat.”

Achter die gebouwen wordt plaatsgemaakt voor een groene ruimte. “De woonuitbreiding gebeurt in fases. De bedoeling is om te starten aan de kant van de Pastoor Van Herdegomstraat en zo op te schuiven in de richting van de kerk. In het plan is een verbinding naar de Uitbreidingsstraat opgenomen. We moeten nog bekijken of daar auto’s worden toegelaten of alleen voetgangers en fietsers.”

De werken beginnen nog niet op korte termijn. Een studiebureau moet de plannen verder uitwerken. Ook de gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren. Het gebouw tegen de straatkant van de oude school en het oude gemeentehuis blijven voorlopig staan om het zicht in de Kerkstraat niet te ontsieren. In het gemeentehuis hangen tot 1 december infopanelen om het masterplan te verduidelijken.