Boete voor wie auto niet tijdig verplaatst

Beurtelings parkeren, de regeling geldt niet meer in veel straten, maar waar ze van kracht is, moet ze ook nageleefd worden. Foto: Marc Peeters

Herenthout - De lokale politie Neteland heeft zondagavond in het centrum van Herenthout 33 pv’s uitgeschreven voor overtredingen tegen het halfmaandelijks beurtelings parkeren.

Ze worden steeds schaarser, de straten waar je tussen de 1ste en de 15de van de maand aan de ene kant van de weg (niet) mag parkeren en de tweede helft van de maand aan de andere kant. Volgens de wegcode moet het veranderen van kant van de rijbaan gebeuren op de laatste dag van elke periode tussen 19.30u en 20u. Maar ook in Herenthout zijn nogal wat automobilisten, al dan niet bewust, aan de vergeetachtige kant. Dat zorgt ervoor dat er aan beide kanten van de weg voertuigen staan. Een bezorgde inwoner plaatste begin deze maand een filmpje op de sociale media gemaakt met een dashcam. Op de beelden is te zien hoe kruisen dan soms erg moeilijk wordt.

“De mensen trekken zich van de reglementering niets aan”, zegt de maker van het filmpje die zijn naam liever niet in de krant ziet en zijn filmpje ook al van het net haalde. Zondagavond rond 22u was er controle. “Ruim twee uur nadat er moest gewisseld worden”, klinkt het bij de politie. “De 33 overtreders krijgen een onmiddellijke inning van 58 euro in de bus.”

Schepen van Mobiliteit Maurice Helsen (CD&V) kent de problematiek. “De regeling met het halfmaandelijks beurtelings parkeren bestaat in Herenthout al van in ‘Jezekes tijd’. We hebben geen plannen om de bestaande regelingen aan te passen.” Op de gemeentelijke informatieborden werden de bestuurders afgelopen weekend gewaarschuwd dat de nieuwe wissel met controles eraan kwam.