Lier - De bewoners van woonzorgcentrum Paradijs mogen donderdag een verjaardagsfeestje verwachten. ’t Paradeske, zoals het in Lier wordt genoemd, bestaat namelijk vijftig jaar. En er is nog goed nieuws voor de bewoners: het OCMW zal de ligdagprijs niet meer verhogen.

“In het begin van deze legislatuur kampte woonzorgcentrum Paradijs met een tekort van ongeveer 800.000 euro. Daarom bekeken we toen of het Paradijs de mogelijkheden had om zelfstandig te blijven bestaan. ...