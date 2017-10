Gepensioneerde wandelt 1.100 kilometer voor goed doel

Wommelgem -

Zo’n vijf weken nadat hij vanuit zijn woonplaats Wommelgem te voet vertrokken was, is Marc Verret gisteren aangekomen in het Oostenrijke Scheffau am Wilden Kaiser. De opbrengst van deze 1.100 kilometer lange sponsortocht, zo’n 1.400 euro, gaat naar Wapper, een sportclub voor mensen met een motorische beperking.