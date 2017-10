Kessel / Nijlen - Ellen Bruyninckx (26) uit Kessel (Nijlen) mag volgende week op bezoek gaan bij koning Filip. Als jonge onderneemster heeft ze de interesse van het koningshuis gewekt met haar maatschappelijke engagement. De agenda van de bezige bij zit bomvol, maar voor de vorst maakt ze graag tijd.

Ellen runt in Kessel haar ergotherapiepraktijk op de Stationssteenweg in samenwerking met groepspraktijk Medifit. “Dat wil zeggen dat ik mensen met een tijdelijke of blijvende beperking help om ...