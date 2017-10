Reet / Rumst - De Reetse KVLV-afdeling is in het gemeentehuis gehuldigd voor haar honderdjarige bestaan. De vereniging werd als Boerinnenbond een eeuw geleden opgericht door de toenmalige pastoor Caluwaerts.

Op 5 juli 1911 ontstond in Leuven in de schoot van de Belgische Boerenbond een afdeling voor vrouwen onder de noemer ­Belgische Boerinnenbond. E.H. ­Caluwaerts, die in Reet als pastoor was aangesteld, ...