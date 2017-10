Antwerps burgerinitiatief helpt kansarme jongeren vooruit met behulp van rolmodellen

Antwerpen -

Gisterenavond hebben ruim 1.200 leerlingen met een migratieachtergrond en hun ouders, leerkrachten, professionals en sympathisanten in De Roma in Borgerhout de kick-off meegemaakt van vzw PEP! Dit burgerinitiatief uit Antwerpen wil via rolmodellen de positie van leerlingen uit kansarme kringen versterken en verbeteren.