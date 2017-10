Bornem -

Het actiecomité Haal de Lijn over de Brug pleit ervoor om de snelbus die tussen Temse en Antwerpen rijdt in de toekomst te laten vertrekken vanuit Bornem. “Want we zien heel wat mensen uit Bornem naar Temse rijden om daar de bus te nemen. Het openbaar vervoer is hier een drama”, klinkt het.